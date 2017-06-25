E-5 ve TEM'de bayram trafiği

Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 35'ler seviyesinde seyrederken, uzun araç kuyruklarının oluştuğu E-5 karayolu ve TEM otoyolu Ankara istikametinde durma noktasına geldi.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 35'ler seviyesinde seyrederken, uzun araç kuyruklarının oluştuğu E-5 karayolu ve TEM otoyolu Ankara istikametinde durma noktasına geldi.

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nda trafik rahatlarken, bayramın ilk günü yakınlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar yollara düştü. Trafik yoğunluğunun yüzde 35'ler seviyesinde seyrettiği İstanbul genelinde E-5 karayolu ve TEM otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü yönünde trafik Gaziosmanpaşa mevkiinden, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde ise Okmeydanı'ndan başladı. Akrabalarını ziyaret etmeye giden bir sürücü, "Dün akşamdan söylemişlerdir, trafiğe takıldık. Yavaş yavaş gidiyoruz" dedi.

(Doğan Can Cesur/İHA)