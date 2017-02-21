E-5'teki kaza kamerada

E-5 Otoyolunda sapağı kaçıran bir sürücü aniden sağa dönmeye çalışınca seyir halindeki başka bir araca çarptı. İki aracın da yola savrulduğu o anlar görüntülere de yansıdı.

E-5 Otoyolunda sapağı kaçıran bir sürücü aniden sağa dönmeye çalışınca seyir halindeki başka bir araca çarptı. İki aracın da yola savrulduğu o anlar görüntülere de yansıdı.

E-5 Otoyolu Harem Mevkiinde bir sürücü sapağı kaçırınca aniden sağa girmeye çalıştı. Bu sırada sağ şeritte giden araca hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta savrularak bariyerlere çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmadı. Araçlar bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza anı bir araca ait kamera tarafından da kaydedildi.

