11.09.2017 15:40 E-5'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

İstanbul E-5 karayolunda 1'i polis aracı olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İstanbul E-5 karayolunda 1'i polis aracı olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, E-5 Mecidiyeköy mevkisinden Edirne istikametine giden 34 FGM 67 plakalı araç, kontrolden çıkarak öndeki 34 ZB 4140 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen 34 ZB 4140 plakalı araç daha sonra seyir halindeki 34 FL 2811 plakalı servis minibüsüyle kafa kafa çarpıştı. Duramayan 34 ZB 4140 plakalı araç, o sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yolda güvenlik önlemi alan polis aracına çarparak durabildi. Olayda servis minibüsündeki 2 kişi yaralanırken E-5 karayolunda uzun trafik kuyruğu oluştu.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırırken, kaza nedeniyle Mecidiyeköy'e giremeyen otobüs şoförleri yolcuları E-5 üzerinde indirdi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'ya gitmek üzere seyir alan konvoyu da olay yerinden geçti.

Yaklaşık 45 dakika sonra araçların çekilmesiyle yolun tamamı tekrar trafiğe açıldı.

(Fırat Toraman/İHA)

