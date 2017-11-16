Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
E-5'te zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

E-5'te zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı

E-5 karayolu Edirnekapı mevkiinde bariyer çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi kamyonetine 3 aracın çarptığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza sonrasında trafik durma noktasına geldi.

E-5 karayolu Edirnekapı mevkiinde bariyer çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi kamyonetine 3 aracın çarptığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza sonrasında trafik durma noktasına geldi.
Kaza, saat 18.00 sıralarında E-5 karayolu Edirnekapı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bariyer çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi kamyonetine Ahmet Yeşilyurt idaresindeki 34 HR 3604 plakalı cipin çarpması soncunda zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yolda seyreden Ziya Gümüş idaresindeki 34 PV 9590 plakalı lüks otomobil ve Eyüp Korkmaz yönetimindeki 34 KP 2994 plakalı hafif ticari araç da yola savrulan kamyonete çarptı. 3 aracın çarptığı kazada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası trafikte seyreden sürücüler polis ve sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza mahalline gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrasında, trafik akışı kısa bir süre iki şeritten sağlandı. Ekiplerin çalışmalarının sona ermesiyle birlikte trafik akışı tekrar normale döndü.
(Doğancan Cesur - Volkan Kayalar /İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Vahşice öldürülmüştü: 69 gün sonra insan kemikleri bulundu
Macron'un reformlarına karşı yürüdüler
Federer, yarı finalde
Galatasaray, Medipol Başakşehir mesaisini sürdürdü
Bakanlıktan Afganistan'daki terör saldırısına tepki
Mecidiyeköy'de şüpheli çanta paniği
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Süleyman Soylu: Kandil'e gidip oturacağız
Süleyman Soylu: Kandil'e gidip oturacağız
FETÖ'cü Enes Kanter - LeBron James kavgası büyüyor
FETÖ'cü Enes Kanter - LeBron James kavgası büyüyor
Tanzanya'da uçak düştü: 11 ölü
Tanzanya'da uçak düştü: 11 ölü
Reza Zarrab'la ilgili şok iddia! Doğruysa olay olur!
Reza Zarrab'la ilgili şok iddia! Doğruysa olay olur!
Bünyamin Sürmeli açıkladı: Kuvvetli soğukla birlikte kar geliyor
Bünyamin Sürmeli açıkladı: Kuvvetli soğukla birlikte kar geliyor
Dışişleri'nden ABD'ye nota
Dışişleri'nden ABD'ye nota
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Vahşice öldürülmüştü: 69 gün sonra insan kemikleri bulundu
Vahşice öldürülmüştü: 69 gün sonra insan kemikleri bulundu
Macron'un reformlarına karşı yürüdüler
Macron'un reformlarına karşı yürüdüler
Federer, yarı finalde
Federer, yarı finalde
Galatasaray, Medipol Başakşehir mesaisini sürdürdü
Galatasaray, Medipol Başakşehir mesaisini sürdürdü
Bakanlıktan Afganistan'daki terör saldırısına tepki
Bakanlıktan Afganistan'daki terör saldırısına tepki
Mecidiyeköy'de şüpheli çanta paniği
Mecidiyeköy'de şüpheli çanta paniği
Hatay'a şehit ateşi düştü
Hatay'a şehit ateşi düştü
Kuzey Irak'taki hainlerin inlerine hava harekatı
Kuzey Irak'taki hainlerin inlerine hava harekatı
Rally Halikarnassos yarışları başladı
Rally Halikarnassos yarışları başladı
Sarraf için ABD'ye ikinci kez nota verildi
Sarraf için ABD'ye ikinci kez nota verildi
Dünya devi 7 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünya devi 7 bin kişiyi işten çıkaracak
İntihar girişiminde bulunan işçi gazetecilere kiremit fırlattı
İntihar girişiminde bulunan işçi gazetecilere kiremit fırlattı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English