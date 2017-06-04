E-5'te yürekleri sızlatan görüntü

E-5 karayolunda arabasının arkasına bağladığı atını peşinden koşturan vicdansız sürücü büyük tepki topladı.

E-5 karayolunda arabasının arkasına bağladığı atını peşinden koşturan vicdansız sürücü büyük tepki topladı.

E-5 karayolunda dün akşam saatlerinde bir vatandaş tarafından çekilen görüntü yürekleri sızlattı. Edinilen bilgilere göre, Şirinevler mevkiinden Avcılar istikametine araçlarıyla seyir halinde giden vatandaşlar bir atın hareket halindeki araca bağlı halde koşturulduğunu gördü. Vicdansız sürücü aracının bagaj kısmını bağladığı atını arkasından koşturdu. Vatandaşlar bu duruma tepki gösterirken, cep telefonu kamerasıyla da saniye saniye yürek sızlatan görüntüleri kaydetti. Görüntülerde bagaj kapısı açık olan araca bağlanan at seyir halinde giden aracın arkasından koşmaya çalışıyor. Vatandaşların kendisine korna çalmasına aldırış etmeyen şahıs yoluna devam ederken, zavallı hayvanın ise durumu gözler önüne seriliyor.

(Murat Delice / İHA)