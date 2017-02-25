E-5'te trafik magandası terörü

İstanbul E-5 Otoyolunda bir trafik magandasının tehlikeli hareketleri görüntülere yansıdı.
İstanbul E-5 Otoyolunda bir trafik magandasının tehlikeli hareketleri görüntülere yansıdı. E-5 Otoyolunda seyreden bir trafik magandası kazaya davetiye çıkardı. Trafikte yaptığı tehlikeli şovlarla ortalığı birbirine katan maganda, araçların hızla ilerlediği otoyolda makas atarak ilerlemeye başladı. Trafikte yaptığı tehlikeli hareketlerle ortalığı birbirine katan şahıs araçta bulunan başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Cep telefonu kameraların yansıyan görüntülerde bir trafikte araçlar hızla ilerliyor. Bu sırada trafik magandası araçların arasından makas atarak geçiyor.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.