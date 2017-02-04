04.02.2017 14:56 E-5'te tehlikeli şov

Trafik magandaları bu kez E-5 Karayolunda ortaya çıktı. Trafik magandaları bu kez E-5 Karayolunda ortaya çıktı.

Durmak bilmeyen trafik magandaları, tehlikeli şovlarına devam ediyor. Anadolu yakası E-5 karayolunda çekilen bu görüntülerde bir sürücü akan trafiğe aldırmadan drift yapıyor. Drift sırasında aracın egsozundan kopan bir parçanın yola savrulduğu görülüyor.

Yaşanan tehlike dolu anların sosyal medyada paylaşılmasıyla harekete geçen İstanbul polisi, sürücüyü gözaltına aldı. Hakkında işlem yapılan sürücüye para cezası kesildi.



