E-5'te tehlikeli görüntü: Araç geri geri seyretti

Maltepe E-5 karayolunda geri geri giderek tehlike saçan araç görüntülere yansıdı.
Maltepe E-5 karayolunda geri geri giderek tehlike saçan araç görüntülere yansıdı. Maltepe E-5 karayolunda trafik aktığı sırada geri geri giden bir sürücü bu kadarına da pes dedirtti. Trafikte tehlike saçarak kazaya davetiye çıkaran şoförün geri geri gittiği o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, akşam saatleri olduğu ve trafiğin çok yoğun olduğu dikkat çekiyor.
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