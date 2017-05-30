E-5'te tehlikeli görüntü: Araç geri geri seyretti

Maltepe E-5 karayolunda geri geri giderek tehlike saçan araç görüntülere yansıdı.

Maltepe E-5 karayolunda geri geri giderek tehlike saçan araç görüntülere yansıdı.

Maltepe E-5 karayolunda trafik aktığı sırada geri geri giden bir sürücü bu kadarına da pes dedirtti. Trafikte tehlike saçarak kazaya davetiye çıkaran şoförün geri geri gittiği o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, akşam saatleri olduğu ve trafiğin çok yoğun olduğu dikkat çekiyor.

