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E-5'te patates yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı
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E-5'te patates yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

E-5 Karayolunda patates yüklü kamyonet bariyerleri aşarak devrildi. Olayda 2 kişi yaralandı.

E-5 Karayolunda patates yüklü kamyonet bariyerleri aşarak devrildi. Olayda 2 kişi yaralandı.
Olay, Kartal, E-5 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, saat 05.00 sıralarında Serdar Alparslan yönetimindeki 03 FR 640 plakalı patates yüklü kamyonet Kadıköy istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle patates yüklü kamyonet yola devrilirken yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören sürücüler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Devrilen kamyonetin içerisinde sürücü Serdar Alparslan ve oğlu Erdoğan Alparslan sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonet içerisinde sıkışan sürücü Serdar Alparslan ve Erdoğan Alparslan'ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü ve oğlu sağlık ekipleri tarafından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

YOL 1 SAAT KAPALI KALDI
Kaza nedeniyle yolun trafiğe kapandığını belirten bir sürücü, "Ben olay yerine bir, iki dakika sonra geldim. Patates yüklü kamyon devrilmiş, vatandaşlar araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmaya çalışıyorlardı. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralıları çıkardı. Emniyet ekipleri olay yerine gelerek yolu trafiğe kapattı. Yaklaşık yarım saattir bekliyoruz. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor' şeklinde konuştu.
E-5 Karayolu devrilen kamyonet nedeniyle yol yaklaşık 1 saat çift taraflı olarak trafiğe kapandı. Trafik çift taraflı olarak yan yoldan sağlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri devrilen kamyoneti kaldırmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında ekipler, trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Yola savrulan patates çuvalları ise yapılan temizlik çalışmaları sonrasında yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından devrilen kamyonet kaldırılarak trafik akışı normale döndü.
(Oğuzcan Yazar / İHA)
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