E-5'te at arabalı tehlikeli yolculuk kamerada

E-5 Karayolunda at arabasıyla seyreden adam herkesi şaşkına çevirdi.

E-5 Karayolu Avcılar Mevkii'nde at arabasıyla yolda seyreden bir vatandaş ilginç görüntüler oluşturdu. Hurda ve eski eşya toplamak için E-5'e çıktığı ve bunun için yol kenarında çöpleri kontrol ettiği öğrenilen vatandaşın bu halleri kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Vatandaşların şaşkın bakışları içinde yolda seyreden at arabalı adam, kendisine sorulan "Tehlikeli olmuyor mu" sorusuna ise, "Ekmek parası abi ne yapalım, tehlikesiz yoldan gidiyoruz" yanıtını verdi.

(Murat Delice / İHA)