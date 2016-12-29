29.12.2016 10:43 E-5'i kilitleyen kaza: Vinç beton pompasının üzerine düştü

İstanbul Büyükçekmece'de köprü çalışmasında kullanılan vinç, rüzgarın şiddetiyle devrilerek seyir halindeki beton pompasının üzerine düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik Beylikdüzü istikametinde tamamen durdu. İstanbul Büyükçekmece'de köprü çalışmasında kullanılan vinç, rüzgarın şiddetiyle devrilerek seyir halindeki beton pompasının üzerine düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik Beylikdüzü istikametinde tamamen durdu.

Kaza, Büyükçekmece D-100 karayolu üzerinde bulunan köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yol ve köprü çalışmasında kullanılan vinç rüzgarın şiddetiyle seyir halinde olan 34 DN 7723 plakalı beton pompasının üzerine devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle Beylikdüzü istikametinde trafik tamamen durdu. Otobüslerde seyahat eden yolcular araçtan inerek başka ulaşım araçlarıyla gitmeye çalışırken, E-5 üzerindeki araçlar trafik polis tarafından alternatif yollara yönlendirildi. Düşen vinci kaldırma çalışmaları sürüyor.

(Alper Korkmaz/İHA)

