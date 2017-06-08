E-5'de takla atan araç metrobüs yoluna girdi

E-5 karayolu İncirli mevkiinde bir araç takla atarak metrobüs yoluna girdi. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, o esnada metrobüs yolunun boş olması ise olası bir faciayı önledi.

E-5 karayolu İncirli mevkiinde bir araç takla atarak metrobüs yoluna girdi. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, o esnada metrobüs yolunun boş olması ise olası bir faciayı önledi.

Olay, E-5 karayolu Bakırköy İncirli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Fevzi D. yönetiminde ki araç başka bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. İlk olarak E-5 karayolu ve metrobüs yolunu ayıran demir bariyerlere çarpan araç daha sonra takla atarak metrobüs yoluna girdi. Durumu gören vatandaşlar hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken o esnada metrobüs yolunun boş olması ise olası bir faciayı önledi. Kazadan dolayı metrobüs seferleri kontrollü bir şekilde sağlanırken kısa sürede kaza yapan araç metrobüs yolundan kaldırıldı.

(Volkan Kayalar /İHA)