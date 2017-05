Düzenli uyku kilo verdiriyor

Ryan Reynolds ve Blake Lively gibi ünlülerin kişisel eğitmeni Don Saladino, The Daily Mail ile yaptığı röportajında antrenörlük hizmeti verdiği müşterilerine her gece en az yedi saatlik uyku uyumalarını tavsiye ediyor. Saladino, düzenli uykunun kilo verdirdiğini de savunuyor.

Saladino röportajında, "Spor esnasında hormonlarımızın en uygun şekilde çalışabilmesi için uyku esnasında düzenlenmiş olmaları gerekiyor. Düzgün bir uyku esnasında da kalori yakılır. Bunun sonucu olarak enerji seviyeleri düzenlenmiş olur ve gün içerisinde daha aktif olma olasılığı doğar" dedi. Saladino, her akşam 9'da yatmaya gayret gösterdiğini de belirtti.

Müşterilerinden birinin günlük çalışmasında değişiklik yapmadan her gün fazladan 1,5 saat uyuyarak yaklaşık 5 kilo verdiğini ifade etti.

Kilo vermek ve kas yapmak isteyenler ile günlük tasa ve endişe seviyeleri, aldıkları gıdalar ve asıl egzersiz rutini hakkında konuşmadan evvel onların uyku düzeni hakkında konuştuğunu da sözlerine ekledi.

Reynolds veya Lively gibi bir vücuda sahip olabilmek için iyi bir uykudan daha fazlası gerekiyor diyen Saladino, "Beyaz şeker, beyaz un ve beyaz ekmekten kaçının. Aynı şey süt ve süt ürünleri için de geçerli. Tüketilmemesi taraftarıyım ancak yoğurdu bırakamayanlar olunca onlara izin veriyorum" ifadelerini kullandı.

Saladino sözlerini, "Yeterli miktarda uyursanız, hayatınızdaki tasa ve endişeyi azaltır, bir kaç spor hareketi yapar ve yediklerinizde de seçici davranırsanız siz de bu ünlüler gibi bir vücuda sahip olabilirsiniz" diyerek sonlandırdı.