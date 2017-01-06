06.01.2017 16:41 (Düzeltme) KYK Sakarya İl Müdürlüğü, Halep'e 6 tır dolusu yardım gönderdi

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Sakarya İl Müdürlüğü Halep'e 6 tır dolusu yardım gönderdi. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Sakarya İl Müdürlüğü Halep'e 6 tır dolusu yardım gönderdi.



Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye'den Halep'e yardım tırları gitmeye devam ediyor. Yardımlar neticesinde Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu ile Türk Kızılay'ın ortaklaşa yürüttüğü faaliyetler kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Sakarya İl Müdürlüğü Halep'e 6 yardım TIR gönderdi. Kent Meydanından uğurlanan yardım tırları için program düzenlendi.



Program öncesinde konuşma yapan KYK Sakarya İl Müdürlüğü Arif Özsoy, "Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu ile Türk Kızılay'ın ortaklaşa yürüttüğü faaliyetler kapsamında Türkiye civarında 550 bin öğrencimizin bu kampanyaya destek olduğunu görüyoruz. Kredi Yurtlar Kurumu Sakarya İl Müdürlüğü olarak 10 bine yakın öğrencimiz, yöneticilerimiz ve çalışanlarımızla birlikte kollarımızı sıvadık. Halep'te kardeşlerimizin yaşadığı insanlık dramına sessiz kalamazdık. Sokak sokak dolaşıp esnafımızdan, vatandaşımızdan bu kutlu yardıma katılmaları için taleplerde bulunduk. Çığ gibi büyüyen bir yardımla KYK Sakarya ailesi olarak temel gıda maddeleri, giyim, mutfak, temizlik ve barınma malzemelerinden oluşan 6 tırlık konvoyu Sakarya'dan uğurluyoruz. Halepli kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Yapılan duaların ardından tırlar Halep'e doğru yola çıktı.

