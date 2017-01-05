(Düzeltme)

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Eğitimciler Okulları'ndan 'Yeni yıl yeni umutlar projesi' kapsamında Muş'un Molladavut İlkokulunda eğitim gören 48 öğrenci için gönderilen giyim ve kırtasiye malzemeleri öğrencilere dağıtıldı.

Eğitimciler Okulları'ndan "Yeni yıl yeni umutlar projesi" kapsamında Muş'un Molladavut İlkokulunda eğitim gören 48 öğrenci için gönderilen giyim ve kırtasiye malzemeleri öğrencilere dağıtıldı.

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı 49 kilometre uzaklıkta bulunan Molladavut Köyü İlkokuluna Bakırköy Eğitimciler Okulları'ndan yardım. İstanbul Bakırköy Eğitimcileri Derneği tarafından gönderilen yardım malzemeleri, Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip tarafından dağıtıldı. Eğitimciler Okulları'ndan "Yeni yıl yeni umutlar projesi" kapsamında Molladavut İlkokulunda eğitim gören 48 öğrenci için hazırlanan giyim ve kırtasiye malzemelerinden oluşan koliler Bulanık ilçesine Bağlı Molladavut Köyünde Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip tarafından öğrencilere dağıtımı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, "İstanbul Bakırköy Eğitimciler Okulları yöneticileri Molladavut İlkokulu'nun 48 öğrencisinin kışlık mont, bot, baharlık ayakkabı, okul çantası, atkı, bere, çorap, eşofman takımı, iç çamaşırı, kırtasiye malzemeleri göndermiştir. Bizde bu anlamlı davranışlarından ve bu çetin kış şartlarında bize yardımları gönderenlere teşekkür ediyoruz. Hem okul olarak hemde milli eğitim müdürlüğü olarak bu güzel ve anlamlı yardım selini gönderenler mektup ve teşekkür belgesini göndereceğiz. İstanbul Bakırköy Eğitimciler Okulları yöneticileri bu kış gününde öğrencilerimizi sevindirdiler. Bu anlamlı yardımları bugün burada dağıtmak için Molladavut İlkokulunda bulunduk. Köy muhtarımızla okul müdürümüz ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Şuanda duygularımı anlatmak gerçekten zor, çünkü çocukların o sevinçleri beni gerçekten duygulandırdı. Kara lastiklerin yerine sıcacık botları giyen kız çocuğun sevinci bir başkaydı. Bizimle bu gün burada olan İhlas Haber Ajansı Muhabirlerine ve en büyük mutluluğu öğrencilere tattıran İstanbul Bakırköy Eğitimciler Okulları yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Molladavut köyü İlkokul Müdürü Ekmezise, "Kış gelince çocuklarımızın büyük bir bölümü okula ince kazak ve kara lastik olarak bilinen plastik ayakkabı ile gidip, gelmeye başladılar. Belli etmiyorlardı ama hepsi üşüyordu. Bende sistem üzerinde onlardan yardım istedim. Onlarda bu yardımı bizden esirgemediler. Bugün burada bu çocukların sevinçlerini onlarla paylaşıyorum. Bende hem çocuklar adına hemde okul olarak Molladavut İlkokuluna yardım elini uzatan İstanbul Bakırköy Eğitimciler Okulları Kurucu Temsilcisi Çağlar Kalafatoğlu ve kız kardeşi Gülüm Kalafatoğlu'na tekrardan özel teşekkür ediyorum" dedi.

İstanbul Bakırköy Eğitimciler Okulları Müdürü Birsen Çolak ise, "Çocuklar ve aileleri için ayakkabı, mont, kazak gibi giyim eşyaları ile kırtasiye malzemesinden oluşan 48 koli yardımı gönderdik. Bu yardımları okulda dağıtan Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip'e teşekkür ediyoruz. Umarın binlerce çocuğumuz gibi onların da o masum yüzünü güldürürüz" diye konuştu.
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