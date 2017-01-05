05.01.2017 12:19 Düzeltme

Van'ın Başkale Kaymakamı Abdulselam Öztürk'ün girişimleri üzerine ilçe merkez ve kırsal okullarda okuyan 2 bin öğrenciye giyim malzemesi dağıtıldı. Van'ın Başkale Kaymakamı Abdulselam Öztürk'ün girişimleri üzerine ilçe merkez ve kırsal okullarda okuyan 2 bin öğrenciye giyim malzemesi dağıtıldı.



Başkale merkez Borsa İstanbul Çok programlı Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Kız Meslek Lisesi ile Cumhuriyet İlkokulu-Ortaokulu başta olmak üzere kırsal mahallerdeki okullarda okuyan 2 bin öğrenciye mont, ayakkabı, pantolon ve çorap yardımında bulundu. Kaymakam Abdulselam Öztürk'ün Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV) katkısıyla ilçe sınırları içerisinde bulunan lise ile ilk ve orta okullarda maddi durumu yetersiz olan önceden belirlenmiş yardıma muhtaç 2 bin öğrenciye dağıtıldı. Merkez okullarına gelen yardım kolileri ilçedeki Başkale Çok Programlı Anadolu Lisesi pansiyonu ile Başkale Yatılı İlkokulu ve Ortaokulu konferans salonunda öğrencilere dağıtıldı. Yardımları alan öğrencilerden Gökan Kaya, "Bize bu soğuk kış ayında ayakkabı mont pantolon ve çoraba kadar göndermişler başta firmanın genel müdürü olmak üzere kaymakamımız Abdulselam Öztürk'e çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun" dedi.



Başkale Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi pansiyon müdürü Mehmet Malkoç ise, "Sadece bizim okulda 475 yardıma muhtaç öğrenciyi giydirdik. Öğrencilerime bu yardımlarda bulunan katkısı olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



Kaymakamı Abdulselam Öztürk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemizde maddi durumu yetersiz olan öğrencilerimiz için başlattığımız çalışmalar neticesinde ilçe merkezi ile kırsal mahallerimizde kalan ve maddi durumu yetersiz öğrencilerimiz için Başkale SYDV fonundan yararlandık. Yardımların büyük bir bölümünü de buradan karşıladık. Bu temelde yardım çalışmalarımız son hız devam edecek. Amacımız kırsal kesimdeki insanlarımıza devletin ulaşmasını sağlamak. Bize ulaşamayanlara biz ulaşacağız" dedi.

