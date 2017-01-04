04.01.2017 17:57 Düzce Valiliği mesai saatlerini değiştirdi

Düzce Valiliği, mesai saatinde değişikliğe gitti. Düzce Valiliği, mesai saatinde değişikliğe gitti.



Düzce Valiliği, bu yıl kış saati uygulamasının kaldırılmasından dolayı memurların mesai saatlerinin yeniden düzenlemeye gidildiğini açıkladı. Düzenlemeye göre '08.00-12.00- 13.00-17.00 arası olan mesai saatlerinin "08.30-12.30- 13.30-17.30" olarak değiştirildi.



Valiliğin mesai saatleriyle ilgili açıklamasında: "İlimizde uygulanacak mesai saatleri, 657 sayılı devlet memurları kanununun 100. maddesi uyarınca yeniden düzenlenmiş olup, Düzce ili kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma saatleri 09.01.2017 Pazartesi gününden itibaren Sabah: 08:30 - 12:30, Öğle: 13:30 -17:30 olarak uygulanacak" denildi.

