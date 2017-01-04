04.01.2017 13:27 Düzce Üniversitesi bahar dönemi yüksek lisans ve doktora başvuruları başladı

Nitelikli ön lisans ve lisans eğitiminin yanında lisansüstü eğitim alanında da başarıyla akademik faaliyetlerini sürdüren Düzce Üniversitesinde, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi için yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular başladı. Nitelikli ön lisans ve lisans eğitiminin yanında lisansüstü eğitim alanında da başarıyla akademik faaliyetlerini sürdüren Düzce Üniversitesinde, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi için yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular başladı.



Eğitim ve araştırmalarıyla uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen; yeni ufuklar açan, değişen dünya koşullarında erdemli bilim adamı ve araştırmacıları yetiştirmeyi misyon edinen Düzce Üniversitesi; Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve yeni kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsü ile birlikte lisans üstü eğitim alanında hızla büyümeye devam ediyor.



Enstitülerden Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 02 Ocak-13 Ocak 2017 tarihleri arasında lisans üstü eğitim başvurularını online olarak kabul edecek. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının yüksek lisans ve doktora başvuruları da yine 02 Ocak-13 Ocak 2017 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek.



Kontenjanlar ve kabul şartları gibi başvuru hakkındaki detaylı bilgilere; Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün http://www.sobe.duzce.edu.tr, Fen Bilimleri Enstitüsü'nün http://www.fbe.duzce.edu.tr ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün http://www.sbe.duzce.edu.tr internet adreslerinden ulaşılabilir.

