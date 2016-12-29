29.12.2016 11:40 Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Düzce Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 şahıs iç çamaşırına saklı halde uyuşturucu maddeyle yakalandı. Düzce Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 şahıs iç çamaşırına saklı halde uyuşturucu maddeyle yakalandı.



Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde taşıdıkları iddiasıyla 2 kişi hakkında teknik takip başlattı. Polis ekipleri tarafından takibe alınan şahıslar D-100 karayolu Düzce girişinde durduruldu. Şahıslar üzerinde arama yapan ekipler, 2 kişinin iç çamaşırına saklı eroin maddesi buldu. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

