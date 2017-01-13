13.01.2017 13:24 Düzce'de silah tacirlerine eş zamanlı operasyon

Düzce polisi silah tacirlerine eş zamanlı operasyon yaptı. 7 ayrı noktaya düzenlenen operasyonlarda çok sayıda tabanca ve silah imalatında kullanılan alet ve makineye el konuldu, 6 kişi gözaltına alındı. Düzce polisi silah tacirlerine eş zamanlı operasyon yaptı. 7 ayrı noktaya düzenlenen operasyonlarda çok sayıda tabanca ve silah imalatında kullanılan alet ve makineye el konuldu, 6 kişi gözaltına alındı.

Düzce'de meydana gelebilecek asayiş ve terör olaylarının önlenmesine yönelik kaçak silah üretimi ve ticareti ile ilgili olarak Azmimilli, Körpeşler, Kültür, Çay, Kiremitocağı ve Fatih Mahallelerinde 7 ikamet ve 1 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda bir iş yerinde kurusıkı silahların gerçek silaha dönüştürüldüğü tespit edildi.

İş yerinde ve önünde bulunan araç içerisinde yapılan aramada 3 adet 7.65 mm çapında tabanca 6 adet kuruluma hazır tabancan 1 adet kuru sıkı tabanca çok sayıda tabanca namlusu şarjörü 21 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği ve av tüfeği fişeği iş yerinde silah yapımında kullanılan elektrikli motorlu matkap ile mengene ele geçirildi. 7 ayrı ikamet ile 2 ayrı araçta yapılan aramalarda 7 adet 7.65 mm çağında tabanca ele geçirildi.

Toplamda ise 16 adet 7.65 mm çapında tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 21 adet dolu fişek, Çok sayıda tabanca namlusu, şarjörü ve kabzesi, 1 adet elektrikli motorlu matkap ve 1 adet mengene ele geçirildi.



6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Konu ile ilgili olarak ekiplerin yaptığı çalışmalar kapsamında yakalanan H.C.J, C.B, A.E, S.Ş, B.Ö, F.Ö gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki sorgularının ardından Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada Suçla mücadelenin halkın da desteği ile aralık devam edeceği belirtildi.

(Ali Osman Çatana/İHA)

