Düzce'de açıkta alkol almak yasaklandı

Düzce sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçların aydınlatılmasını sağlamak amacı ile Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın kararı ile açıkta ve çevreyi rahatsız edecek şekilde alkol içilmesi engellendi.

Düzce sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçların aydınlatılmasını sağlamak amacı ile Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın kararı ile açıkta ve çevreyi rahatsız edecek şekilde alkol içilmesi engellendi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, son dönemde özellikle açıkta alkol alanlarla ilgili olarak aldığı ihbarların çoğalmasının ardından karar aldı. Karar Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın oluru ile yürürlüğe girdi.

Karara göre, Düzce il sınırları içerisinde kamunun istifadesine açık, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, belediye sınırları içerisinde, meskun mahallerde, karayollarında, umuma mahsus yerlerde veya umumun istirahatine sunulan piknik ve ören yeri gibi alanlarda, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel meydanlarda, ibadethaneler ile terk edilen ve kullanılmayan yapılar, inşaatlar, banka ATM'leri, köprü altları, mezarlıklar, gezinti yerleri ve buna benzer yerler ile nerede park halinde olduğuna bakılmaksızın, her türlü aracın içerisinde ve çevresinde çevreyi rahatsız edecek şekilde, açıkta alkol içilmesi yasaklandı.

Karara uymayanlar hakkında işlenen fiil başka bir suç oluşturmadığı halde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereği işlem yapılacak.

Emre uymayanlara Emre Aykırı Hareketten Kabahatler Kanununa göre 227 TL Para cezası uygulanacak.

(Ali Yıldız/İHA)