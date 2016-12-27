27.12.2016 12:30 Düzce Belediyesinden eğitime destek

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından, 'okul projesi' kapsamında Işık ilköğretim okulu özel eğitim sınıfı için eğitim materyalleri öğrencilere dağıtıldı. Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından, 'okul projesi' kapsamında Işık ilköğretim okulu özel eğitim sınıfı için eğitim materyalleri öğrencilere dağıtıldı.



Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri Işık İlköğretim Okulu Özel Eğitim Sınıfında okuyan ihtiyaç sahibi öğrenciler için hazırlanan eğitici kitap ve eğitim materyalleri, dağıtıldı.Malzemeler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Koordinatörü Meclis Üyesi Gönül Asuk ve Müdür Ayşe Kılıç tarafından teslim edildi.

