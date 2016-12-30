30.12.2016 13:23 Düzce Belediyesinden çevreci yatırım

Ulaşımda modern sistemleri hayata geçirmek için çalışmalarını sürdüren Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Otobüs filosunda yer alması planlanan elektrikli otobüsleri inceledi. Ulaşımda modern sistemleri hayata geçirmek için çalışmalarını sürdüren Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Otobüs filosunda yer alması planlanan elektrikli otobüsleri inceledi.



Düzce'de ulaşım noktasında kararlı adımlar atmaya devam eden Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, şehir içi toplu ulaşımda kullanılması planlanan elektrikli otobüsü inceledi. Başkan Keleş'e Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş de eşlik etti



Türkiye'nin yüzde 100 yerli ilk elektrikli otobüsü Düzce sokaklarında test sürüşüne devam ediyor. 10-12-18-24 metrelik alternatifleri olan E-Karat olarak adlandırılan elektrikli otobüslerin en önemli kısmı olan akü sistemlerine 5 yıl garanti verildiği belirtildi.

