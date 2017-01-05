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Duymuyor ama başarıdan başarıya koşuyor
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Duymuyor ama başarıdan başarıya koşuyor

4,5 yaşında üzerine demir kapı düşmesi sonucu işitme engelli olarak ayağa kalkan ve sporla hayata tutunan Sinan Bilgiç 15 yaşında milli güreşçi oldu, birçok yarışmada derece kazandı.

4,5 yaşında üzerine demir kapı düşmesi sonucu işitme engelli olarak ayağa kalkan ve sporla hayata tutunan Sinan Bilgiç 15 yaşında milli güreşçi oldu, birçok yarışmada derece kazandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Sinan Bilgiç(21), geçirdiği kaza ve yanlış tedavi sonucu işitme engelli olarak hayata döndü. Geçirdiği kazadan sonra yaşama küsmeyen ve spora başlayan Bilgiç, hayata dört elle sarıldı. Spora karşı ilgisi Bilgiç'in, 15 yaşında milli güreşçi olmasını sağladı. Güreşin dışında başka sporlarla da uğraşan Bilgiç, aynı zamanda iyi bir hentbol sporcusu. Sosyal faaliyetlerden geri kalmayan Bilgiç, 'Sessiz Dans' grubuyla katıldığı ünlü bir televizyon yarışmasında finale kadar çıkma başarısı gösterdi. Samsun'da düzenlenecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatı'na hazırlanan Bilgiç'in hedefi, uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etmek. Üniversitedeki öğretmenleri, Bilgiç'in hem başarılı bir sporcu hem de başarılı öğrenci olduğunu söyledi. Bilgiç'in üniversiteye ilk geldiğinde dudak okuma özelliği olduğu için işitme engelli olduğunu anlayamadıklarını ifade eden öğretim görevlileri, dudak okuma tekniği ile Bilgiç'in rahatça dersleri anladığını belirttiler. OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Vedat Erim, "2-3 hafta Sinan'ın işitme engelli öğrenci olduğunu anlamadık. Çünkü dudak okuyabiliyordu. Güreş ve hentbolda iyi bir sporcu aynı zamanda derslerde de başarılı bir öğrenci. Sinan'ın en fazla ön plana çıkan özelliklerinden biri, engelinin arkasına sığınarak hiç bir şey istememesi. Engelini hiçbir zaman bahane etmedi. Sinan'ın engelleri aşan bir başarı hikayesi var. Sinan takdir ettiğimiz bir öğrenci ve sporcu" diye konuştu.

"15-20 farklı müsabakaya katıldım"

4,5 yaşında ölümden döndüğünü söyleyen Bilgiç, "Büyük yükseklikte ağır bir demir kapının açılırken tutamaç tekerinin çıkması sonucu üzerime yıkıldı. Bundan sonra beyin kanaması, travma, koma ve bir çok semptom geçirdim. Maalesef ki yanlış tedavi mağduru da oldum. Bu nedenle işitme engelli olarak ayağa kalktım. Lise 2. sınıfta güreşe başladım. Birkaç ay antrenmandan sonra ilk maçıma katıldım. Konya'da grekoromen stil 69 kiloda 2. ve serbest stilde 3. oldum. Konya'da yapılan ilk maçımdan sonra milli takıma seçildim. Lise 2. sınıftayken 15 yaşımda milli güreşçi oldum. Şu ana kadar yaklaşık 15-20 farklı müsabakaya katıldım. Katıldığım müsabakalarda birincilik ve birçok derece kazandım" dedi.

"Spor yeteneğim beni teşvik etti"

Bilgiç şöyle devam etti: "Her insanın oluğu gibi benim de hayalimdeki meslek vardı. Bu öğretmenlikti. Beden eğitimi öğretmeni olmayı hedefime koymuştum. Var olan spor yeteneğim de beni oldukça teşvik etti. Önceliğim memleketimde olan Pamukkale Üniversitesinde okumaktı. Fakat engelli kontenjanı olmadığı yanı sıra taban puanım yetmediği için gidemedim. OMÜ'ye geldim ve kısa sürede buraya uyum sağladım. Öğretmenlerim ve arkadaşlarımla aram çok iyi. Derslerde fazla zorlanmıyorum. Dudak okuyarak öğretmenlerimi anlıyorum. Okulun dışında 2017'de Samsun'da yapılacak 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatı'nda şansımı denemek için hazırlanıyorum. 2017'de Samsun'da yapılacak olan olimpiyat sporlarında bir başarı elde edemezsem pes etmeyeceğim. Hedeflerim daha büyük. 2021 de Tokyo da yapılacak olan olimpiyata da hazırlanacağım. Amacım iyi bir sporcu olarak uluslararası yarışmalarda ülkemi temsil etmek. Güreşin dışında hentbol sporuyla ilgileniyorum. Hentbolda profesyonel bir performans elde edemesem de takıma katkı sağlayabiliyorum. Hentbolda bir kaç ödül ve madalyam var. Bunların dışında futbol, yüzme gibi sporları da yapıyorum" diye konuştu.

"Yarışmada finale kadar çıktık"

Sessiz dansa lise son sınıftayken başladığını belirten Bilgiç, "Benim arkadaşlarım lise 3. sınıftayken kendi aralarında zaten bir grup kurup dans etmeye başlamışlardı. Bu sadece sosyal faaliyetti. Bir zaman sonra öyle kaldı. Bir sene ardından aynı kişilerle tekrar toplandılar ve beni de davet ettiler. Çalışmalara 7-8 kişi başladık. Sonra 4 kişi kaldık. Kareografiler hazırladık. Kendimizi dansa alıştırdık. Bunun sadece öğrenmekle kalmasını istemedik. Yetenek Sizsiniz'e başvurmaya karar verdik. Başvurduktan 1 ay sonra İzmir'e ön elemeye çağrıldık. Yine 1 ay sonra Bilecik'te yapılan 1. tur elemelerine katıldık. Yarışmada finale kadar çıktık. Güzel bir tecrübe oldu bizim için" şeklinde konuştu.
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