Duterte vatandaşlarından özür diledi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, terör olayları nedeniyle evsiz kalan vatandaşlardan sıkı yönetim ilan etmek zorunda kaldığı için özür diledi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, terör olayları nedeniyle evsiz kalan vatandaşlardan sıkı yönetim ilan etmek zorunda kaldığı için özür diledi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Marawi şehrinde yaşanan terör olayları nedeniyle evsiz kalan vatandaşları ziyaret etti. Iligan kentindeki tahliye merkezinde kalan yaklaşık 229 evsiz vatandaşı ziyaret eden Duterte, DEAŞ'a bağlı militanların şehirdeki terör eylemleri nedeniyle sıkı yönetim ilan etmekten başka çaresi olmadığını ifade etti. "Başımıza bu geldiği için vatandaşlardan özür diliyorum. Sıkı yönetim ilan ettiğim için beni, hükümeti, askerlerimizi affedeceğinizi umuyorum" diyen Duterte "Başka çarem yoktu. Marawi'yi yok ediyorlardı. Onları şehirden çıkarmak zorundaydım. Ancak çok üzgünüm" dedi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, DEAŞ'a bağlı Maute ve Ebu Sayyaf militanlarının terör eylemleri nedeniyle Mindanao adasında 23 Mayısta 60 günlük sıkı yönetim ilan etmişti.

(Jo Reyes / İHA)