Duterte, Rusya ziyaretini yarıda kesti

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Marawi kentinde çıkan çatışmalar sonucu Rusya programını yarıda keserek Filipinler'e uçtu.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Marawi kentinde çıkan çatışmalar sonucu Rusya programını yarıda keserek Filipinler'e uçtu.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Marawi kentinde çıkan çatışmalar sonucu programını yarıda keserek Filipinler'e uçtu. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Ernesto Abella, salı akşamı sıkıyönetim ilan edilmesinin ardından Duterte'nin ülkesine geri dönmesi gerektiğini söyledi. Rusya'ya 5 günlük ziyaret planlayan Duterte, Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesini gerçekleştiremeden ülkesine geri döndü. Ayrıca, Moskova ziyareti kapsamında, bir üniversitede bir konferans vermeyi ve Başbakan Dimitri Medvedev ile ikili görüşmeler yapmayı planlıyordu.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ABD ile ilişkilerin tırmanmasının ardından Rusya ve Çin'in güvendiği iki büyük dünya gücü olduğunu söylemişti. Duterte, geçen yıl Çin ziyaretinde, "Kendimi ideolojik akışınızda yeniden düzenledim. Belki Putin'le konuşmak için Rusya'ya gideceğim. Dünyaya güçlü ülkelerin sadece Çin, Filipinler ve Rusya olduğunu söyleyeceğim. Tek yol bu " açıklamasını yapmıştı.

(Mary Jocelyn Morelos/İHA)