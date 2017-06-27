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'Duterte öldü' iddialarına yalanlama
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'Duterte öldü' iddialarına yalanlama

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin sağlığının yerinde olduğu duyuruldu.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin sağlığının yerinde olduğu duyuruldu.
Son günlerde ortalıkta pek görünmeyen Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin "öldüğü" iddialarına Başkanlık Sarayından yanıt geldi. Filipinler Devlet Başkanlığı Sarayı Malacanang yetkilileri, Duterte'nin yaşadığını ve iyi olduğunu açıkladı. Duterte'nin geçtiğimiz hafta kamuoyu karşısına çıkmaması ile ilgili endişeleri yanıtlayan saray yetkilileri, başkanın sağlığının iyi olduğunu ve yoğun bir şekilde çalıştığını bildirdi.
İletişim Sekreteri Martin Andanar, Duterte'nin 'turp gibi' olduğunu dile getirirken, Başkanlık Sözcüsü Ernesto Abella ise Başkanlık Sarayında yaptığı açıklamada başkanın hayatta ve sağlıklı olduğunu söyledi. Andanar ve Abella, Başkan Duterte'nin çok yoğun olduğunu ve yoğunluğunun devam edeceğini ifade etti. Andanar, Duterte'nin güçlü olduğunu ve halkın onunla ilgili bir endişeye kapılmaması gerektiğini söyleyerek, Başkan Duterte'nin halk arasına çıkmamasının onun çalışmadığı anlamına gelmeyeceğini sözlerine ekledi. Filipinli Sekreter, Duterte'nin Davao şehrinde özel zaman geçirdiği halde bir takım evrak işleriyle ilgilendiğini aktardı.
Duterte, en son 20 Haziran'da Marawi şehrindeki operasyonlarda yaralananları ziyaret ettiğinde kamuoyu karşısına çıkmıştı.

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