Duterte Manchester'daki terör saldırısını kınadı

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, İngiltere'de meydana gelen terör saldırısını kınayarak ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, İngiltere'de meydana gelen terör saldırısını kınayarak ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Filipinler Devlet Başkanı sözcüsü Ernesto Abella, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin İngiltere'nin Manchester şehrinde gerçekleştirilen ve 22 kişinin ölmesine neden olan bombalı terör saldırısını kınayarak ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Abella, saldırı sırasında başarıyla hareket eden polis ve güvenlik güçlerini tebrik ederek, "Aşırıcılıkla mücadelede Birleşik Krallık'la dayanışma içindeyiz" dedi. (Raymond Joseph Tan Africa / İHA)
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