Duterte: ABD'den yardım istemedik

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkenin Marawi kentinde DEAŞ yanlısı gruplara yönelik askeri operasyon için ABD'den yardım istemediklerini söyledi.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkenin Marawi kentinde DEAŞ yanlısı gruplara yönelik askeri operasyon için ABD'den yardım istemediklerini söyledi. Yardımları için ABD'ye teşekkür eden Duterte, "Yardımda bulunmaları için hiçbir ABD'liye yanaşmadım. Onlar da yardım teklifinde bulunmamış olsalar dahi kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. ABD'nin yardımı olmadan da Filipinler Silahlı Kuvvetlerinin krizi çözeceğine inandığını kaydetti. Öte yandan, Filipinli yetkililer Filipinler ordusu ile DEAŞ'a bağlı gruplar arasında yaşanan çatışmada ABD'den yardım geldiğini doğruladı. Açıklamada, ABD'den yapılan yardımın teknik yardım olduğu belirtildi. Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abella, Filipinler ve ABD arasında varılan anlaşma ve protokollere bağlı kalındığını ifade etti. Abella, "ABD, Filipinler Silahlı Kuvvetlere Marawi'de yardım sağlıyor. Ancak bu yardım sınırlı teknik yardımdır" dedi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.