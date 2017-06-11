Duterte: ABD'den yardım istemedik

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkenin Marawi kentinde DEAŞ yanlısı gruplara yönelik askeri operasyon için ABD'den yardım istemediklerini söyledi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkenin Marawi kentinde DEAŞ yanlısı gruplara yönelik askeri operasyon için ABD'den yardım istemediklerini söyledi.

Yardımları için ABD'ye teşekkür eden Duterte, "Yardımda bulunmaları için hiçbir ABD'liye yanaşmadım. Onlar da yardım teklifinde bulunmamış olsalar dahi kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. ABD'nin yardımı olmadan da Filipinler Silahlı Kuvvetlerinin krizi çözeceğine inandığını kaydetti.

Öte yandan, Filipinli yetkililer Filipinler ordusu ile DEAŞ'a bağlı gruplar arasında yaşanan çatışmada ABD'den yardım geldiğini doğruladı. Açıklamada, ABD'den yapılan yardımın teknik yardım olduğu belirtildi. Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abella, Filipinler ve ABD arasında varılan anlaşma ve protokollere bağlı kalındığını ifade etti. Abella, "ABD, Filipinler Silahlı Kuvvetlere Marawi'de yardım sağlıyor. Ancak bu yardım sınırlı teknik yardımdır" dedi.

