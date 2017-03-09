Düşünceli hırsızlar kapıyı kapatmayı unutmadı

Başkent'te girdikleri oto tamirhanesinden çaldıkları araçla başka dükkanları soyan hırsızlar kayıplara karıştı. Hırsızların giderken tamirhanenin kapısını kapatmaları dikkat çekti.

Başkent'te girdikleri oto tamirhanesinden çaldıkları araçla başka dükkanları soyan hırsızlar kayıplara karıştı. Hırsızların giderken tamirhanenin kapısını kapatmaları dikkat çekti.

Olay, Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camlardan içeride araç olup olmadığına bakarak sırayla dükkanların önünden geçen hırsızlar, levye ile kapısını kırarak girdikleri dükkanda tamir için bulunan bir aracı ve bazı eşyaları çaldılar. Hırsızların iş yerinde hırsızlığı gerçekleştirdikten sonra kapıyı kapatmaları da dikkat çekti. Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansırken, 3 şahsın görüntülerde oldukça rahat ve sakin davranması dikkat çekti.

Daha önce de bu durumlarla karşılaştıklarını söyleyen oto tamirhanesinin sahibi Mesut Yaman, "Gece saat 04.30 civarında 3 kişi yüzleri maskeli bir şekilde ve ellerinde levyelerle gelerek iş yerlerini kontrol ediyorlar. Bizim iş yeri içerisinde bulunan iki aracı görüyorlar. Araçların kaputları kapalı olduğundan çalışır vaziyette olduğunu anlayıp, kapıyı zorlayarak arabamızı alıp götürüyorlar. İçeride bilgisayar, arıza tespit cihazı gibi kıymetli eşyalarımızı da alıp götürüyorlar. Şuanda 40 bin TL kaybımız var. Yetkililer bizimle ilgilenmiyor. Müşterimize 10 gün süre verdik, eğer bu süreçte bulunamazsa bizden sıfırını isteyecek. Bizim iş yerimizden çaldıkları araçla gidip başka dükkanları da soyuyorlar. Yetkililerin bu konuyla ilgilenmelerini istiyoruz, artık canımıza tak etti" dedi.

