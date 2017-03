Düşme hattında işler karışık

Spor Toto Süper Lig'de 23 hafta geride kalırken, düşme hattında bulunan takımlar arasındaki yarış her geçen gün daha heyecanlı bir hal alıyor.

Ligin bitmesine 11 hafta kala kümede kalma mücadelesi veren üç takım arasındaki yarış da kızışmaya devam ediyor. 20 puanla 16. sırada yer alan Çaykur Rizespor'u, 17 puanla 17. sırada bulunan Adanaspor izliyor. Bir maç eksiği bulunan Gaziantepspor ise 16 puanla son sırada bulunuyor.



RİZESPOR POTADAN ÇIKMAK İSTİYOR

Bu hafta deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'da işler yolunda gitmiyor. Ligde 4 maçtır galibiyete hasret kalan Rize ekibi, önümüzdeki hafta oynayacağı Antalyaspor maçıyla bu hasreti de sona erdirmeyi amaçlıyor. 28, 29, 30 ve 31. haftalarda sırasıyla Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Bursaspor ve Kasımpaşa ile mücadele edecek olan mavi-yeşilli takım, bu zorlu fikstürde alacağı her türlü puanı kar olarak görüyor.

Hikmet Karaman'ın öğrencileri önümüzdeki 11 haftada şu takımlarla karşılaşacak:

Antalyaspor, Gençlerbirliği (D), Trabzonspor, Adanaspor (D), Medipol Başakşehir, Fenerbahçe (D), Bursaspor, Kasımpaşa (D), Gaziantepspor, Osmanlıspor (D), Aytemiz Alanyaspor



ADANASPOR'A PUAN LAZIM

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçı da kaybeden Adanaspor, 24. haftada deplasmanda karşılaşacağı Kardemir Karabükspor'u mağlup ederek işleri lehine çevirmenin peşinde. Levent Şahin'in takımın başına geçmesinin ardından 7 maça çıkan turuncu beyazlılar, bu mücadelelerde 2 galibiyet, 4 mağlubiyet, 1 yenilgi aldı. Ligin ikinci yarısında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir gibi zoru rakiplerle karşılaşacak olan Adana ekibi, ligde kalma adına bundan sonraki her maçına 3 puan parolasıyla çıkacak.

Adanaspor'un önümüzdeki haftalarda oynayacağı maçlar şu şekilde:

Karabükspor (D), Akhisar Belediyespor, Galatasaray (D), Çaykur Rizespor, Beşiktaş (D), Antalyaspor, Gençlerbirliği (D), Trabzonspor, Kayserispor (D), Medipol Başakşehir (D), Fenerbahçe



GAZİANTEP'İN İŞİ ZOR

Bir maç eksiği ile 16 puanla son sırada kalan Gaziantespor'un işi her geçen gün daha da zor bir hal alıyor. Son olarak bu hafta deplasmanda Bursaspor'a 2-1 kaybeden kırmızı-siyahlı takımın ligde kalma umutları azalıyor. Ancak düşme hattında yer alan takımların son hafta maçlarına baktığımızda en formda takım Gaziantepspor olarak görülüyor. Süper Lig'deki son 4 maçından 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Gaziantep ekibi, 24. haftada oynayacağı Kasımpaşa maçını kazanarak rakipleriyle arasındaki puan farkını azaltmak istiyor.

Gençlerbirliği mücadelesi ertelenen ve henüz oynanmayan Gaziantepspor'un bu mücadele dışında önümüzdeki haftalarda oynayacağı 11 karşılaşma şu şekilde:

Kasımpaşa, Kayserispor (D), Osmanlıspor (D), Aytemiz Alanyaspor, Konyaspor (D), Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor (D), Galatasaray, Çaykur Rizespor (D), Beşiktaş, Antalyaspor (D)

(Uygar Aydın / İHA)