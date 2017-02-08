Dusko Tosic ilk kez konuştu

Türkiye Kupası'nda 3 gün önce Vodafone Arena'da oynanan karşılaşmaya, Dusko Tosic ve Robin van Persie'nin arasında geçen olaylar damga vurmuştu.

YAŞANANLARI ANLATTI

Mücadelenin 41. dakikasında Hollandalı oyuncunun kendisine yaptığı sert müdahale sonrasında Fenerbahçeli ismin üzerine giden ve kafasıyla ittikten sonra hakem Ali Palabıyık'tan kırmızı kart gören Tosic, oyun dışına çıkmadan önce neden Van Persie'nin üzerine atak yaptığını anlattı. Önceki günkü idman öncesinde takımını 10 kişi bıraktığı için teknik direktör Şenol Güneş ve arkadaşlarından özür dileyen tecrübeli futbolcu, o anlarda yaşananları anlattı.

EŞİME KÜFRETTİ

Başarılı futbolcu, Fenerbahçeli oyuncunun oyununa kurban gittiğini söyleyerek, “Van Persie, maç boyunca başta Oğuzhan olmak üzere aralarında benim de olduğum birçok futbolcuyu provake etmek için elinden geleni yaptı. Tribünlere yaptıkları da ortada... O pozisyon öncesinde bana sert bir şekilde vurdu ancak hakem kartını göstermedi. O esnada bana bir şeyler söyledi. Yanına gittim. Hakaret etmeye başladı ve kafa kafaya gelince sadece kendisini ittirdiğim için yere attı. Rolünü iyi yaptı. Kırmızı kartın ardından başta eşim olmak üzere aileme küfür ettiği için çılgına döndüm ve kendimi kaybettim. Sonrasında yaptıkları da ortada” ifadelerini kullandı.