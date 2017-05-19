Düşen yastığını alırken canından oluyordu

Beyoğlu Cihangir'de ikinci katta oturan Gökhan E. düşen yastığını almak isterken havalandırma boşluğuna düştü. Yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye götürüldü.

Beyoğlu Cihangir'de ikinci katta oturan Gökhan E. düşen yastığını almak isterken havalandırma boşluğuna düştü. Yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay; Beyoğlu Cihangir Mahallesi Altın Bilezik Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre düşen yastığı almaya çalışırken dengesini kaybeden Gökhan E., apartmanın ikinci katından havalandırma boşluğuna düştü. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gelerek Gökhan E.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaralanmadan dolayı hareket edemeyen Gökhan E. sedyeye koyularak dairenin camından içeri sokuldu. Olayı duyan Gökhan E.'nin kız arkadaşı da olay yerine geldi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, yaralı şahıs Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

(Caner Sönmez / İHA)