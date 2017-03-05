Düşen uçaktan paraşütle atladığı belirlenen pilot bulundu

HATAY'ın merkez Antakya ilçesi Yaylacık mahallesi kırsalına düşen Suriye savaş uçağının ihbarını alan ekipler, pilotu arama çalışmalarına başladı.

Uçağın paraşütle atlayan pilotu, 9 saatlik aramanın ardından birkin halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI ZOR ŞARTLAR ALTINDA YAPILDI

Görgü tanıklarının ifadesine göre paraşütle atladığı belirlenen pilotunun paraşütü Altınözü ilçesinin kırsal kesimdeki Fatikli Mahallesi'nde uçağın düştüğü alandan yaklaşık 40 kilometre güneyde bulundu. Paraşütün bulunması ardından arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, bölgenin yağışlı olması ve toprağın çamur halde olması nedeniyle arama çalışmalarını ağır şartlar altında sürdürdü.

BİTKİN HALDE BULUNDU

Altınözü ilçesi Fatikli Mahallesi kırsal kesimindeki özellikle yüksek kesimlere ve tepeliklere yönelik aramalarını yoğunlaştıran jandarma ve polis özel harekat ekipleri 9 saatlik çalışma ardından paraşütün bulunduğu yerin yaklaşık 500 metre uzağında uçağın pilotunu bitkin halde buldu.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Suriyeli olduğu belirlenen ve ismi açıklanmayan pilot ilk olarak Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü, burada ambulansa alınan ve ilk müdahalesi yapılan pilot, ardından eskort eşliğinde Hatay Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Bu arada düşen uçağın tek kişilik olduğu ve uçakta başka kimse olmadığı anlaşılınca bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına son verildi.