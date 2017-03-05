Düşen uçağın Suriyeli pilotu bulundu

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye savaş uçağının paraşütle atlayan pilotu, 9 saatlik çalışmanın sonunda bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye savaş uçağının paraşütle atlayan pilotu, 9 saatlik çalışmanın sonunda bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Altınözü ilçesinin kırsalındaki Fatikli Mahallesi'nde arama çalışmaların yoğunlaştıran jandarma ve özel harekat ekipleri, uçağın düştüğü bölgeden yaklaşık 40 kilometre güneyde Suriyeli pilotun atladığı paraşütü buldu. Ekipler, 9 saatlik çalışmanın ardından 500 metre uzaklıkta da uçağın pilotunu bitkin halde buldu.

İsmi öğrenilemeyen pilot, Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Buraya çağrılan ambulansta ilk müdahalesi yapılan pilot eskort eşliğinde Antakya Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına andı.

(İHA