Düşen uçağın pilotu son yolculuğuna uğurlandı

Kırgızistan'da düşen uçağın pilotu İbrahim Gürcan Dırancı, memleketi Bursa'nın Yenişehir ilçesinde göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kırgızistan'da düşen uçağın pilotu İbrahim Gürcan Dırancı, memleketi Bursa'nın Yenişehir ilçesinde göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

16 Ocak'ta Hong Kong-Bişkek seferini yaparken Kırgızistan'da düşen ACT şirketine ait kargo uçağının pilotu emekli Albay İbrahim Gürcan Dırancı'nın (60) cenazesi, memleketi Yenişehir'e getirilip yakınlarından helallik alındı. Hatuniye Camii'nde kılınan cenaze namazına İ. Gürcan Dırancının yakınları, askeri erkan, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Süleyman Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı. Pilotun babası Mehmet, eşi Gülsen ve oğlu Alp Onur Dırancı, göz yaşlarına boğuldu. Helallik alınmasının ardından cenaze Ayvalık'ta toprağa verilmek üzere yola çıktı.

(Fatih Ak/İHA)