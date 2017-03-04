Düşen uçağın enkazına ulaşıldı

Hatay-Suriye sınırında düşen Suriye'ye ait savaş uçağının enkazının, Samandağ Yaylacık Amanos Dağı eteklerinde bulunduğu bildirildi.

Hatay-Suriye sınırında düşen Suriye'ye ait savaş uçağının enkazının, Samandağ Yaylacık Amanos Dağı eteklerinde bulunduğu bildirildi.

Hatay-Suriye sınırında akşam saatlerinde Suriye rejimine ait bir savaş uçağı düşmüş, uçağın pilotları paraşütle atlamıştı. Yapılan çalışmaları sonucu uçağın enkazının, Samandağ Yaylacık Amanos Dağı eteklerinde bulunduğu belirtildi. Kokpiti boş olan uçağın pilotlarını arama çalışmaları sürüyor.

