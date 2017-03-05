Düşen Suriye uçağının enkazına ulaşıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde dağlık alanına düşen Suriye rejimine ait savaş uçağın enkazı bulundu. Pilotlar ise aranıyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde dağlık alanına düşen Suriye rejimine ait savaş uçağın enkazı bulundu. Pilotlar ise aranıyor.

Hatay-Suriye sınırında akşam saatlerinde Suriye rejimine ait bir savaş uçağı düşmüş, uçağın pilotları paraşütle atlamıştı. Yapılan çalışmaları sonucu uçağın enkazının, Samandağ Yaylacık Amanos Dağı eteklerinde bulunduğu belirtildi. Kokpiti boş olan uçağın pilotlarını arama çalışmaları sürüyor.

Düşen uçak Pilotlarının, paraşütle sınıra sıfır noktadaki Altınözü İlçesi Fatikli Mahallesi kırsalına indiği ihbarı üzerine jandarma, aramaları bu bölgede yoğunlaştırdı. Yapılan aramalarda, pilotlara ait olduğu tahmin edilen paraşüt parçaları bulundu.

