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Düşen savaş uçağının pilotu ve Esad hakkında suç duyurusu
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Düşen savaş uçağının pilotu ve Esad hakkında suç duyurusu

Hatay'ın Altınözü ilçesinde geçtiğimiz günlerde düşen savaş uçağının pilotu ve Beşar Esad hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Dilekçede, pilotun Suriye'de sivilleri bombaladığı, Esad'ın ise bu bombalama görevini veren kişi olduğu iddia edildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde geçtiğimiz günlerde düşen savaş uçağının pilotu ve Beşar Esad hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Dilekçede, pilotun Suriye'de sivilleri bombaladığı, Esad'ın ise bu bombalama görevini veren kişi olduğu iddia edildi.
İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatlar Gülden Sönmez ve Cihat Gökdemir, Suriye savaş uçağının 4 Mart 2017'de Hatay'ın Altınözü ilçesine düşmesine ilişkin, Suriye'de sivilleri bombaladığını iddia ettikleri pilotu Muhammed Sufhan ile Sufhan'a bu görevlendirmeyi verdiğini öne sürdükleri Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Dilekçede, şüphelilerin "Soykırım, insanlığa karşı suç, kasten adam öldürmek, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, nitelikli kasten yaralama, nitelikli yağma, nitelikli mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, işkence, eziyet, cinsel taciz, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı" suçlarından cezalandırılması talep edildi.
Son 1 yılda Suriye'nin Halep şehrinde hayatını kaybeden yaklaşık 5 bin kişi ile mağdur ve tutukluların listesinin yer aldığı 134 sayfalık suç duyurusu dilekçesinde "Pilot Muhammed Sufhan'ın ifadesinde, uçakla İdlib kırsalını vurmak için Lazkiye'den havalandığını ancak bu sırada vurulduğunu söylemiştir. Görgü tanıklarının medyaya yansıyan ifadesine göre de paraşütle atladığı belirlenen pilotun fotoğrafı medyada da yer almış, Suriyeli mağdurlar tarafından teşhis edilmiştir. Bu pilot hakkında soruşturma başlatılarak tutuklanmasını ve kamu davası açılarak cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Suç duyurusu dilekçesini savcılığa sunan avukatlar, daha sonra diğer meslektaşları ve Suriyeliler ile birlikte İstanbul Adalet Sarayı'nın karşısındaki meydanda basın açıklaması yaptı.
"Pilot Hatay'da olduğu için dilekçemiz Hatay'a gönderilecek"
Türk bayrağı, Suriye Bayrağı ve pankartların açıldığı açıklamada, meydanda toplanan grup adına konuşan avukat Cihat Gökdemir, "Bugün burada olmamızın nedeni, hem Halep'teki bombardımana hem de İdlip'teki bombardımana katılan bir Suriye savaş uçağı pilotunun uçağının vurulmasıyla kendisinin Türkiye sınırına inmiş olması ve Türkiye jandarması tarafından alınarak bir hastanede tedavi görmesi. Biz hem uçağın pilotunun beyanlarından hem de Suriye'de bu mağduriyeti yaşayan insanların beyanlarından savaş uçağı pilotunun savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediğini tespit ettik. Bu tespitin mahkemeler tarafından yapılarak bu kişinin cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu kişi halen Türkiye'de hastanede tedavi görmekte. Hem pilot hem de Suriye'de bu pilotlara bu görevleri veren Beşar Esad hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Biz bugün savcılığa dilekçemizi verdik. Şüpheli pilot Hatay'da bulunduğu için soruşturma orada yürüyecek" ifadelerini kullandı.

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