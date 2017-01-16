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Düşen kargo uçağının mürettebatı belli oldu
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Düşen kargo uçağının mürettebatı belli oldu

Türk kargo uçağı Bişkek yakınlarında düştü. 32 kişi yaşamını yitirdi

Hong Kong- Bişkek seferini yapan Boeng 747 tipi kargo uçağı Bişkek yakınlarında yerleşim birimine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 37 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kırgızistan Başbakanı Yardımcısı Muhambetkalıy Abulkaziyev, Hong Kong-Bişkek seferini yapan kargo uçağının yerel saatle 7.30 sularında Bişkek yakınlarındaki bir köye düştüğünü, kazada 37 kişinin yaşamanı yitirdiğini bildirdi. Yaşamını kaybedenlerden en az 15'inin uçağın düştüğü köyde yaşayanlar olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da şu ana kadar hastanelere 4 yaralının kaldırıldığı ifade edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve cankurtaran ekipleri sevk edildi.

YOĞUN SİS ŞÜPHESİ

Kırgız Havacılık Otoritesi'nden alınan bilgiye göre pilotların herhangi bir acil durum bilgisi vermedikleri ancak iniş sırasında Bişkek Havalimanı'nda görüş şartlarının düşük, bölgede yoğun sis olduğu belirtildi. Hava durumu raporlarına göre bulut tavana 100 feet'e (yaklaşık 33 metre) kadar inmişti. Görüş ise 150 metreydi. Kazanın ardından Kırgız Havacılık Otoritesi soruşturma başlattı.

ÖLEN MÜRETTEBATIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kırgızistan Ulaştırma Bakanlığı, ACT Havayolları'na ait olduğu belirtilen uçakta 5 mürettabatın bulunduğunu, uçağın havaalanına iniş yaptığı sırada düştüğünü açıkladı. DHA'nın haberine göre kazada, Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Yükleme Uzmanları Melih Aslan ile İhsan Koca öldü.

İKİ ACİL DURUM YAŞADI

Uçağın kaptan pilotu, Emekli Hava Pilot Kurmay Yarbay İbrahim Gürcan Dirancı, Hava Kuvvetleri'nden ayrıldıktan sonra MNG Havayolları'nda uçmaya başladı. Daha sonra buradan iddiaya göre kaptan pilot yapılmadığı için istifa etti. Dirancı, daha sonra ACT'ye geçti. İkinci pilotluğu döneminde Dirancı Afganistan'da iki büyük tehlike atlattı.

Afganistan'da Bagram Hava Üssü'ne kargo taşıyan uçak, 1 Mart 2010'da sol ana iniş takımının katlanması nedeniyle gövde üzerine indi. Kazada kullanılamaz hale gelen ACT Havayolları'na ait A300B4 tipi uçağın ikinci pilotu İbrahim Gürcan Dirancı'ydı. Dört yıl sonra açıklanan kaza raporunda sol ana iniş takımında korozyon oluştuğunun tespit edildiği ancak yetersiz bakım uygulaması yapıldığı belirlendi.

Dirancı'nın görev yaptığı bir başka ACT uçağının ise Afganistan'da havada motorunun patlama sesi ile durduğu ve acil iniş yaptığı öğrenildi.

CLINTON PİLOTU ÖVMÜŞTÜ

Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Kazım Öndül, 2009'da dönemi ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un övgüsünü almıştı.

2009 yılında dönemin ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Türkiye'de düzenlediği basın toplantısında Afganistan'da görev yapan bir Türk subaydan övgü ile bahsetmiş, o subayın emekli Tuğgeneral Kazım Öndül olduğu ortay çıkmıştı.

2003 ÜRETİMLİ

Düşen uçak, 2003 yılında Boeing tarafından imal edilmişti. 124 ton kargo kapasiteli uçak, 5 bin 230 kilometre menzilli. Saatte en fazla 922 kilometre hıza çıkabilen Boeing 747-400F'te iki pilot görev yapıyor.

ACT HAVAYOLU'NDAN AÇIKLAMA

CT Havayolları, Kırgızistan'daki uçak kazası ile ilgili olarak "Uçağımız Bişkek'e inişte bilinmeyen nedenle pist başına düşmüştür" açıklamasını yaptı.

ACT Havayolları internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "16 Ocak 2017 (bugün) Hongkong Bişkek seferi yapmakta olan TC-MCL tescil işaretli uçağımız sabah 01:20 de, Bişkek'e inişte bilinmeyen nedenle pist başına düşmüştür. Dört kişilik ekibimizin son durumu hakkında net bilgilere ulaştığımızda tekrar bilgi verilecektir" ifadelerine yer verildi.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN KIRGIZ BAKAN'A TELEFON

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdildaev'i arayarak bugün Kırgızistan'da meydana gelen uçak kazası nedeniyle taziyelerini iletmiş ve konuyla ilgili olarak Türkiye'nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu belirtti.
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