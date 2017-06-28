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Duru zamanla yarışıyor
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Duru zamanla yarışıyor

SMA Tip 1 hastası olan 14 aylık kızları Duru'nun hayatta kalmasını sağlayacak ilacı almak için zamanla yarışan Meriç ailesi, kızları için valilik izni ile açılan yardım hesabına destek bekliyor.

SMA Tip 1 hastası olan 14 aylık kızları Duru'nun hayatta kalmasını sağlayacak ilacı almak için zamanla yarışan Meriç ailesi, kızları için valilik izni ile açılan yardım hesabına destek bekliyor.
İzmirli Özgün Meriç (36) ve Özlem Meriç (36) çifti, kızları Duru Meriç 40 günlük olduğunda, hareketlerinde yavaşlık gözlemleyip Ege Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Kızlarının Türkiye'deki bin 300 SMA hastasından biri olduğu öğrenen aile, onun makine yardımıyla nefes almasını ve beslenmesini sağlıyor. Sadece ellerini oynatabilen Duru gibi SMA hastaları için Amerikalı bir ilaç firmasının geliştirdiği ilacı haber alan Meriç ailesi, Sağlık Bakanlığının karşılamadığı ilaç için 2 milyon TL bulmak için valilik izniyle bir yardım hesabı açtırdı.
Kızları için gerekli ilaçtan en az 4 doz almaları gerektiğini ifade eden anne Özlem Meriç, "2 milyon TL civarında para toplamamız gerekiyor ama hedefimizin çok altındayız. Ben halkımıza inanıyorum, bu para toplanacak" dedi.

"PARKTA SESSİZ SESSİZ AĞLIYORUZ"
Duru'nun yaşaması için 2 milyon TL para toplamaları gerektiğini hatırlatan baba Özgün Meriç ise "Güçlü bir devlete sahibiz ve bu hastalık için daha hızlı adım atılmasını bekliyoruz. Bu çocuklar zamanla yarışıyor. Yardım etmek isteyenleri bu kampanyaya çağırıyoruz. İş adamlarımızı, sanatçılarımızı destek olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.
Kızları Duru'nun ilk çocukları olduğunu anlatan Özgün Meriç, "Her anne-babanın yapacağı gibi evladımızı yaşatmak için uğraşıyoruz. Hesapta her gün daha fazla para toplanıyor. Bu bizim için bir umut. Bu konuda hassasiyet gösteren, Duru'yu kendi evladı gibi benimseyen herkese teşekkür ediyorum. Çocuğumuzu her gün kaybetme riskimiz var. Çocuğumuzu cihazlarla takip ediyoruz. Duru 8 makineden destek alıyor. Eşimle bazen onun moralini biraz da olsa düzeltmek için dışarı çıkıyoruz ama parklarda Duru'nun yaşıtı çocukları görünce eşim sessiz sessiz ağlıyor" ifadelerini kullandı.

HESAP NUMARALARI
Özlem ve Özgün Meriç, kızları Duru'yu yaşatmak için tüm hayırseverlerden, iş adamlarından ve sanatçılardan destek bekliyor. Çift, valilik izniyle açılan TR9 5000 1500 1580 0730 6025 234, USD TR7 3000 1500 1580 4801 6568 961, EURO TR9 5000 1500 1580 4801 6568 953 nolu hesap numaralarına bağış yapılabileceğini söyledi.
(Ali Gözeten - Halil Karahan / İHA)

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