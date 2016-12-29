29.12.2016 17:51 Dursunbey'de eğitime bir gün daha ara verildi

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar yarın da tatil edildi. Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar yarın da tatil edildi.



Dursunbey'de dün başlayan kar yağışı bu gün de aralıksız devam etti. Şehir merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, kırsal mahallelerde kar kalınlığı 60 santimi buldu. Bazı otomobiller yollarda gitmekte zorlanırken, yardımlarına diğer sürücüler koştu. Kar lastiği kullanmayan bir otomobilin sürücüsü kaza yapmaktan kurtulamadı.



Kar kalınlığının 30 santime ulaştığı Dursunbey merkezinde çocuklar büyük sevinç yaşadı. Okulların dün tatil edilmesinin ardından karın tadını doyasıya çıkaran çocuklar, kardan adam yapmayı da ihmal etmedi. Gece saatlerinde de etkili olması beklenen kar yağışı sebebi ile Dursunbey Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada 30 Aralık Cuma günü de okulların tatil edildiği bildirildi.

