09.02.2017 14:12 Dursun Özbek'ten 'Florya' açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'na gecikmiş bir ziyareti gerçekleştirdiğini ifade eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 'Emlak G.Y.O. ile yaptığımız projenin Bakırköy ilçesine ve Galatasaray Kulübü'ne hayırlı olacağına inanıyorum. Kulübümüzün de üyesi olan Belediye Başkanımız Bülent Kerimoğlu'na Florya Projesi hakkında bilgi paylaştık. Aynı zamanda gecikmiş bir ziyareti de gerçekleştirmiş olduk' dedi. Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da Dursun Özbek'in ziyaretini, 'Galatasaray camiasında ağabey-kardeş buluşması' olarak adlandırarak şu açık Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'na gecikmiş bir ziyareti gerçekleştirdiğini ifade eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Emlak G.Y.O. ile yaptığımız projenin Bakırköy ilçesine ve Galatasaray Kulübü'ne hayırlı olacağına inanıyorum. Kulübümüzün de üyesi olan Belediye Başkanımız Bülent Kerimoğlu'na Florya Projesi hakkında bilgi paylaştık. Aynı zamanda gecikmiş bir ziyareti de gerçekleştirmiş olduk" dedi. Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da Dursun Özbek'in ziyaretini, "Galatasaray camiasında ağabey-kardeş buluşması" olarak adlandırarak şu açıklamayı yaptı:

"Başkanımız Dursun Özbek'in ziyaretinden büyük memnuniyet duydum. Başkanımızla Florya Projesiyle ilgili düşüncelerimizi ve görüşlerimizi paylaştık. Florya ile özdeşleşen Galatasaray Kulübü ile Bakırköy Belediyesi arasındaki sıcak ve dostane ilişki artarak devam edecektir."



