Dursun Özbek'ten 'Ali Tanrıyar' mesajı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün eski başkanlarından Ali Tanrıyar'ın vefatı dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün eski başkanlarından Ali Tanrıyar'ın vefatı dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin en köklü kurumlarından olan kulübümüzün, bir asrı aşan yolculuğunun büyük bölümüne şahitlik etmiş olan Başkanımız Ali Tanrıyar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Prof. Dr. Ali Tanrıyar, sadece Galatasaray Spor Kulübüne değil, aynı zamanda Türk spor, bilim ve siyaset hayatına sayısız katkıda bulunmuş, camiamızın yetiştirdiği en önemli değerlerdendi. Döneminde Türk spor tarihinin en büyük başarısına ulaşan altyapının kurucusu olan Ali Tanrıyar, zor zamanlarda elde edilen ulaşılması güç başarılarla sadece Galatasaraylıların değil aynı zamanda Türk Ulusunun da bu büyük bir gurur yaşamasını sağlamıştır. Sadece bir spor adamı değil aynı zamanda bilim ve siyasette de ülkesine özveriyle ve büyük bir başarıyla hizmet eden Ali Abimizin hatırasını her daim yaşatacağımıza söz veriyor, başta Tanrıyar Ailesi olmak üzere ulusumuza ve camiamıza başsağlığı diliyorum."

