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Dursun Özbek'e yanıt verdi
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Dursun Özbek'e yanıt verdi

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, gelecek hafta ligde oynanacak derbinin tarihinin değiştirilmesiyle ilgili Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına, 'Galatasaray'a ne gibi zararı var bilmiyorum' diye cevap verdi.

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, gelecek hafta ligde oynanacak derbinin tarihinin değiştirilmesiyle ilgili Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına, "Galatasaray'a ne gibi zararı var bilmiyorum" diye cevap verdi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Vodafone Arena'da karşılaştığı Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Şampiyonluk kelimesi muhteşem kelime. Şu an kullanmak doğru değil. Daha çok önemli maçlarımız var. Ligin altından çok yakın puanlar var. Her maçı alarak devam etmek zorundayız. Konuşmak çok erken. Şampiyonluk kadar kolay bir şey değil. Aşağıdakilerin küme düşme mücadelesi verdiği yerde sabırla devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"HAKEMLERE YAPILMIŞ SAYGISIZLIKTIR"
Beşiktaş'ın hakemler tarafından kollandığı yönünde çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine Çebi şöyle konuştu:
"Bu konularda konuşmaya rakip takımların yöneticileri, onlarda yetmedi hocaları başladı. Bunları doğru bulmuyorum. Hakemleri baskı altına almak adına yapılan cümleler. Hakemlerin kasıtlı hata yapmaları söz konusu değil. Hepimiz canı bundan yanıyor. Dönüp baktığımız zaman Fenerbahçe ve Karabük maçlar, Beşiktaş'ın kaybettiği maçlardır. Bunların dönüp baktığımızda hakemlerin kollamadığını göreceksiniz. Hakemlere yapılmış saygısızlıktır. Beşiktaş aleyhinde karar versinler diye söylenmiş sözlerdir. Yöneticileri kendi işlerine bakacak. Teknik direktörleri kendi takımlarıyla uğraşacak. Kısacası herkes kendi işine bakacak. Biz hakemle uğraşmıyoruz."

"FARKI AVANTAJ OLARAK GÖRMÜYORUZ"
Ligde zirve yarışındaki rakipleri açılan puan durumu için Çebi, "Bunları avantaj olarak gördüğümüzü söylersek hata yapmış oluruz. Avantaj olarak görmüyoruz. Şampiyon olana kadar bu tip cümleleri kurmamız saygısızlık olur" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'A NE GİBİ ZARARI VAR BİLMİYORUM"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gelecek hafta TT Arena'da oynanan Beşiktaş derbisinin tarihinin değiştirilmesiyle yaptığı açıklamalara cevap veren Çebi, "Sayın Dursun Özbek'i çok iyi tanıyorum. Onun etrafındakiler baskı kurmuştur. Bunları söyleyin diye. Bizim konumuz değil. Türkiye Futbol Federasyonu o tespit etmiş, pazartesi oynanmasına karar vermiş. Sonuç itibariyle bunun Galatasaray'a ne gibi zararı var bilmiyorum. Bu konuşmalarla maçların güzelliğini bozmaya gerek yok. Dursun Bey'in bunu yakındakilerin baskısıyla söylediğine inanıyorum. Bu tip şeylere kafasını takmaz o" ifadelerini kullandı.
Ahmet Nur Çebi, ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'ndan derbinin değişmesiyle ilgili bir talepte olmadıklarını vurguladı.
(Oğuzhan Ort / İHA)

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