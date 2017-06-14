Dursun Özbek'e tepki gösterdi

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren, 'Galatasaray'ın daha önemli sorunları varken sayın başkan, eski başkanı itibarsızlaştırmaya çalışıyor' dedi.

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren, "Galatasaray'ın daha önemli sorunları varken sayın başkan, eski başkanı itibarsızlaştırmaya çalışıyor" dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün bugün düzenlediği aylık olağan divan kurulunda eski başkanlardan Faruk Süren, yönetime sitem dolu açıklamalarda bulundu.



"BU HABER KULÜPTEN SERVİS EDİLDİ"

Birkaç gün önce bir gazetede, "Locanın keyfini Süren başkan" şeklinde manşetten çıkan haber hakkında açıklamalarda bulunan Süren, "Ben o locayı kullanmadım. Gitmek istediğim maçlara Passolig kartıma bilet yükleterek gittim. Bu haber kulüpten servis edildi. Beni itibarsızlaştırmak için. Zaman zaman yönetimi eleştirdiğim için yapıldı. Böyle bir şey olsa bile insan bir telefon açıp söyler. Doğrudan kasıtlı olarak servis edilmiş. Bu ayıp yönetimindir. Galatasaray'ın daha önemli sorunları varken sayın başkan, eski başkanı itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Tek sorunumuz bu sanki. Benim için telafisi olmayan bir ayıp yapılmıştır. Sığ ve demode bir yöntemle. Teessüflerimi bildiriyorum" ifadelerini kullandı.

