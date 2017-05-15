Dursun Özbek'e sert eleştiriler

Galatasaray Divan Kurulunda konuşan Fatih Altaylı'nın hedefinde Dursun Özbek vardı. Altaylı, 'Sportif A.Ş.'yi kardeşinizle birlikte yönetmeyin. Galatasaray Kulübü'nü iş ve işçi bulma kurumuna çevirmeyin' ifadelerini kullandı.

Galatasaray Divan Kurulunda konuşan Fatih Altaylı'nın hedefinde Dursun Özbek vardı. Altaylı, "Sportif A.Ş.'yi kardeşinizle birlikte yönetmeyin. Galatasaray Kulübü'nü iş ve işçi bulma kurumuna çevirmeyin" ifadelerini kullandı.

Otel inşaatının durmasına tepki gösteren Altaylı, "Otelin yapılması için projenin açıklandığı dönemde bu otelin yapılmaması gerektiğini söyledik, başkan da tutup 'Burayı kimse kiralamazsa 5 milyon Dolar'a ben kiralarım' dedi. Şimdi gelmiş, dönem kötü olduğu için inşaatı durdurduk diyorsunuz. Yapın inşaatı bakın bakalım kiralayan var mı? Eğer yoksa, sözünüzü tutup siz kiralayın" ifadesini kullandı.



"ANNEMİ DÖVMEM LAZIM!"

Galatasaray Başkanı'nın sosyal medyaya çok fazla kafa taktığını da söyleyen Altaylı, "Sosyal medyaya takmış durumdasınız. Ben sosyal medyayı kafaya taksam, her gün edilen küfürler nedeniyle gidip annemi dövmem lazım. Bu kadar takılmayın bu sosyal medyaya, siz Galatasaray Başkanı'sınız" dedi. Altaylı, yapılması planlanan spor salonuyla ilgili olarak da, "Basketbol için salon yapılacak diyorsunuz. Çok mu lazım? Zaten basketbolda şampiyon olma şansın yok. Fenerbahçe yapmış yatırımını uğraşıyor. Öbür tarafta Darüşşafaka Doğuş, Şahenk'in parasını kullanıyor. Basketbolda üçüncü olsan ne fark eder, 5. ya da 8. olsan ne fark eder. Salon mu kalmadı İstanbul'da da 15 maç oynayacaksın diye salon yaptırıyorsun" diye konuştu.



"NE OLUR SEÇİME GİDİN"

Fatih Altaylı, Dursun Özbek'in Galatasaray'ı kötü yönettiğini söyleyerek, "Başkan, Allah aşkına, yalvarıyorum. Yönetiminizden birçok dostunuz istifa etti. Bunlar boş adamlar değildi. Galatasaray'ı kötü yönetiyorsunuz. Ne olur seçime gidin. Takviye edin. Eksilenler yerine kuvvetli insanlar koyun. Sportif AŞ'yi kardeşinizle yönetmeyin. Galatasaray Kulübünü, İş ve İşçi Bulma Kurumuna çevirmeyin" ifadelerini kullandı.



"RİVA SATILMADI DENİLİYOR AMA EMLAK KONUT ÖYLE DEMİYOR"

Ahmet Özdoğan ise, Riva Projesi'yle ilgili olarak "Sayın Başkan 1 kelimede sürekli olarak bize cevap verdi. Emlak Konut yaptığı ihalede, gazete ilanında olayı açıkladı. Sayın başkan 'Bu bir satış değildir' dedi. Ancak Emlak Konut gazeteye verdiği ilanda 'Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı' ilanı diye koydu. Sayın başkan beni çok eleştiriyorsunuz dedi. Sosyal medyada da konuşuluyor. Galatasaray Başkanı'na hakaret düşünülemez. Kişi olarak da Dursun Özbek'e hakaret edemezsiniz. Galatasaray Başkanı ve değerli ailesine bu hakaret kimsenin aklından bile geçemez" ifadelerini kullandı.



"SONUNA KADAR BUNU SORACAĞIM"

Riva'da yapılacak olan inşaat alanının Dursun Özbek'in dediği gibi olmadığını söyleyen Özdoğan, "Riva'da 250 bin M2 olan inşaatı 400 bin M2'ye çıkartacağız dediniz. İhale ilanı 173 bin M2 olursa o zaman insanlar sorarlar. Bu iş bitene kadar, sonuna kadar soracağım. Sayın başkanın görevi bitecek ama bu hedefi sonuna kadar değerli genel kurulun sorması gerekiyor. Kongrede sayın başkanın yetki aldığı hedef 400 bin M2'ydi. Ayrıca Sayın Özbek disiplin suçlarıyla ilgili bazı kelimeler okudu. Bunları kabul etmek mümkün değil. Sayın Fatih Altaylı'nın yüzüne karşı söylediğim için rahatım. Sayın Başkan, Sayın Altaylı'nın size karşı söylediklerini de lütfen yazın. Siz 'Galatasaray'a tecavüz ettiler' diyen bir lafta herhangi bir uygulama yapmıyorsanız, diğerlerine de yapmayın. Ben Fatih Altaylı'nın disipline gitmesini istediğim için söylemiyorum bunu. Ama Galatasaray'da herkes eşittir" diye konuştu.



"TÜZÜK DE ETİK DEĞİL"

Galatasaray'da herkesin eşit olduğunu söyleyen Özdoğan, "Rahmetli Süleyman Ağabey'in oğlu Metin Öztürk çıktı ve değerli fikirlerini söyledi, saygı duyuyorum. Seçime normal zamanda gidilmeli dedi. Bugün öğreniyorum ki 700 kişi imza toplamış. Onlar da hainlikle suçlanıyorlar. Bu kabul edilir bir şey değildir. Herkes fikirlerinde özgürdür. Tüzükten gelen hakkı kullanarak imza topluyorlar. Etik değil deniliyor, o zaman tüzük de etik değil. Hoşgörülü olmamız gerekiyor. Galatasaray'ı 'tam bağımsızlık' olarak tabir ediyorum ben" diyerek sözlerini tamamladı.

Ahmet Özdoğan ayrıca 12 Nisan tarihinde yapılan Divan Kurulu Toplantısında üyelerin dışarıya çıkarılması nedeniyle mahkemeye gittiğini ve toplantının usule uygun olmadığı için dava açtığını da ifade etti.

(Bozhan Memiş / İHA)