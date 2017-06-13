Dursun Ali Erzincanlı'yı ağlatan şiir

Yenikapı Sahilindeki Ramazan Etkinlik Alanında sahne alan ünlü şair Dursun Ali Erzincanlı, 15 Temmuz Darbe girişimi sırasında cuntacı generali vurduktan sonra şehit edilen Ömer Halisdemir için kaleme aldığı '30 Kuş' şiirini okurken gözyaşlarını tutamadı.

Yenikapı Sahilindeki Ramazan Etkinlik Alanında sahne alan ünlü şair Dursun Ali Erzincanlı, 15 Temmuz Darbe girişimi sırasında cuntacı generali vurduktan sonra şehit edilen Ömer Halisdemir için kaleme aldığı '30 Kuş' şiirini okurken gözyaşlarını tutamadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Yenikapı Sahilinde kurduğu Ramazan etkinlik Alanında dün akşam ünlü şair Dursun Ali Erzincanlı sahne aldı. Yenikapı'da hayranlarıyla buluşan ünlü şair, konserde sevilen şiirlerinin yanı sıra Uhud Savaşını ve Hz. Hamza'nın şehit edilmesini anlattı. Zaman zaman duygularına hakim olamayan Dursun Ali Erzincanlı, gözyaşlarıyla şiirlerini okudu. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği konserde, ünlü şair okuduğu şiirlerle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.



'30 KUŞ' ŞİİRİNDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığına girmeye çalışan cuntacı generali vurduktan sonra, darbeci askerler tarafından şehit edilen Ömer Halisdemir için kaleme aldığı '30 Kuş' şiirini bir kez da Yenikapı'da seslendirdi. Şiiri okuduğu sırada duygu dolu anlar yaşayan Dursun Ali Erzincanlı gözyaşlarını tutamadı. Şiir öncesi yaptığı konuşmada Ömer Halisdemir'in milletin gidişatının seyrini değiştirdiğini söyleyen Dursun Ali Erzincanlı, "Halid Bin Velid'in özelliği nedir biliyor musunuz, girdiği savaşın seyrini değiştirir. 15 Temmuz gecesi Ömer Halisdemir milletin sahnesine çıktığı zaman milletin gidişatının seyrini değiştirdi. Ordusuyla milletiyle birlik olduğunu gösterdi. Canını vereceğini bile bile yapması gerekeni yaptı" dedi.



"15 TEMMUZ, ÖLMEK İÇİN ÇOK GÜZEL BİR GECEYDİ"

15 Temmuz gecesi bir şehadet rüzgarı estiğini ifade eden Dursun Ali Erzincanlı, "15 Temmuz gecesi esen o rüzgar 249 kişiden oluşan bir şehadet kervanı oluşturdu. Milletimizin büyük bir çoğunluğu o gece keşke bana da bir kurşun isabet etseydi dedi. Efendimizin 'Uhud ölmek için çok güzel bir gündü' sözünü bu nöbetler bana hep hatırlattı. 15 Temmuz gecesini milletin kalbine ölmeyi sevdirdiğine göre Allah, o gece de ölmek için çok güzel bir geceydi. Uhud Savaşıyla 15 Temmuz'u birbirine benzer tarafları var. Uhud Savaşı ve 15 Temmuz Cuma günü başladı. Uhud'un başlangıcı yenilgiydi ve şehitler vardı. Allah Uhud'un sonucunu zafere dönüştürdü. 15 Temmuz'un başlangıcı ihanet, işgal, kalkışmaydı, ama 16 Temmuz'un güneşi doğmadan Allah zafer nasip etti" diye konuştu.

(Mehmet Başa/İHA)