10.11.2017 21:19 Durmuş Karakuş altın kemer için mücadele edecek

Boksör Durmuş Karakuş, Büyük Britanya Boks Birliği'nin düzenlediği final maçında İngiliz rakibi Alan Stevens ile karşı karşıya gelecek. Boksör Durmuş Karakuş, Büyük Britanya Boks Birliği'nin düzenlediği final maçında İngiliz rakibi Alan Stevens ile karşı karşıya gelecek.

Durmuş Karakuş yarın akşam yerel saatle 20.00'de ringe çıkacak. Ağır sıklet altın kemer unvan mücadelesinde Durmuş Karakuş'un rakibi İngiliz boksör Alan Stevens. Türkiye'de Pendik Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan Durmuş Karakuş'un İngiltere'de gerçekleşecek 4. müsabakayı kazanması durumunda altın kemer Türkiye'ye gelecek.

Boks mücadelesi Öncesi İHA'nın sorularını yanıtlayan Durmuş Karakuş, kazandığı taktirde altın kemeri Gazi Mustafa Kemal'e, şehitler ve gazilere atıf edeceğini söyledi.



