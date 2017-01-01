01.01.2017 15:14 Durmuş Günay Kütüphanesi oryantasyon eğitimlerini tamamladı

Bülent Ecevit Üniversitesi Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi oryantasyon eğitimlerini tamamladı. Bülent Ecevit Üniversitesi Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi oryantasyon eğitimlerini tamamladı.



Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi tarafından düzenlenen kütüphane hizmetleri ve kullanımına yönelik eğitimler sona erdi. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitimler, birimlerin talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan başlıklarda düzenlendi.



Bülent Ecevit Üniversitesi'nin çeşitli birimlerinde öğrenciler, akademisyenler ve idari personellere Katalog tarama, Kütüphane hizmetlerinin tanıtımı, basılı ve elektronik kaynaklara erişim yolları, KTS (Kaynak Talep Sistemi) ile istenilen kaynağın talebinin gerçekleştirilmesi, tez intihal engelleme programı kullanımı başlıklarıyla ilgili bilgiler verildi.

